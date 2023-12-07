​Ходжсон: «Проиграли лучшей команде»

В Англии проходят матчи пятнадцатого тура английского чемпионата, «Кристал Пэлас» проиграл на своем поле «вишням» из Борнмута, пропустив два безответных мяча. Наставник «орлов» Рой Ходжсон считает поражение заслуженным - по его словам, соперник показал себя более мотивированным и нацеленным на победу.

- Мы уступили команде, которая сыграла лучше. Я разочарован, но результат справедлив. Счет чуть жесток, второй гол мы пропустили, когда игра, похоже, была уже проиграна. Сейчас мы играем хуже, чем мне хотелось бы. Наша форма недостаточно хороша на данный момент, - озабочен Ходжсон, слова которого цитирует BBC Sport.