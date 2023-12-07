Эмери: «Провели фантастический матч»

В пятнадцатом туре английского чемпионата «Астон Вилла» добыла победу над чемпионом страны, оставив не у дел «Манчестер Сити». Наставник «вилланов» Унаи Эмери прокомментировал успех, он считает, что его подопечные провели «фантастический матч»:

- Мы готовимся к матчу вместе и работаем на успех тоже вместе. Провели очень хороший, фантастический матч. Но впереди еще есть работа, нас ждет игра с «Арсеналом». большое спасибо нашим поклонникам, именно они гнали нас впеоед. И, конечно же, спасибо Эмилиано Мартинесу, который спас нас как минимум два раза, - цитирует слова Эмери BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Астон Вилла» примет дома лидера турнирной таблицы - лондонский «Арсенал».