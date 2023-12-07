​«Астон Вилла» повторила клубный рекорд почти 100-летней давности

В пятнадцатом туре английского чемпионата «Астон Вилла» добыла победу над чемпионом страны, оставив не у дел «Манчестер Сити». Это был уже четырнадцатый домашний матч чемпионата кряду для «Астон Виллы», в котором она одержала победу.

Этот результат стал повторением клубного рекорда, который ранее устанавливался дважды - сперва в 1903 году, а затем в 1931. В следующем матче «Астон Вилла» может установить свой новый рекорд чемпионата.

В следующем туре чемпионата «Астон Вилла» примет дома лидера турнирной таблицы - лондонский «Арсенал». Эта игра пройдет девятого декабря, в субботу.