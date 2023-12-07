Мактоминай: «Мне нравится забивать»

В Англии проходят матчи пятнадцатого тура чемпионата, «Манчестер Юнайтед» принял дома «Челси» и сумел победить со счетом 2:1. Автор гола Скотт Мактоминай прокомментировал итоги матча.

- Мне всегда нравится проникать в штрафную площадь и забивать. В тот раз, мне кажется, я вообще мог сделать хет-трик. Наставник изменил наш подход к игре, его тренировочные методики позволяют нам сохранять энергию и справляться с давлением, - цитирует слова игрока BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом». Эта игра также пройдет на «Олд Траффорде» девятого декабря, в субботу.