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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мактоминай: «Мне нравится забивать»

07 Декабря 2023 • 06:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Челси

В Англии проходят матчи пятнадцатого тура чемпионата, «Манчестер Юнайтед» принял дома «Челси» и сумел победить со счетом 2:1. Автор гола Скотт Мактоминай прокомментировал итоги матча.

- Мне всегда нравится проникать в штрафную площадь и забивать. В тот раз, мне кажется, я вообще мог сделать хет-трик. Наставник изменил наш подход к игре, его тренировочные методики позволяют нам сохранять энергию и справляться с давлением, - цитирует слова игрока BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом». Эта игра также пройдет на «Олд Траффорде» девятого декабря, в субботу.


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Евро-Футбол.Ру,
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