​«Астон Вилла» идёт по своему чемпионскому графику сезона 1980/1981

В пятнадцатом туре английского чемпионата «Астон Вилла» добыла победу над чемпионом страны, оставив не у дел «Манчестер Сити». Как оказалось, это была уже десятая победа для клуба, которым руководит другой специалист с Пиренейского полуострова - Хосеп Гвардиола.

Десять побед в пятнадцати матчах означают, что «Астон Вилла» идет в своем чемпионском графике сезона 1980/1981 - последнего сезона, в котором «Астон Вилла» становилась чемпионом страны. Тогда после пятнадцати матчей у нее также были десять побед.

В следующем туре чемпионата «Астон Вилла» примет дома лидера чемпионата - лондонский «Арсенал».