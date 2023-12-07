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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Астон Вилла» идёт по своему чемпионскому графику сезона 1980/1981

07 Декабря 2023 • 06:20 Комментировать

В пятнадцатом туре английского чемпионата «Астон Вилла» добыла победу над чемпионом страны, оставив не у дел «Манчестер Сити». Как оказалось, это была уже десятая победа для клуба, которым руководит другой специалист с Пиренейского полуострова - Хосеп Гвардиола.

Десять побед в пятнадцати матчах означают, что «Астон Вилла» идет в своем чемпионском графике сезона 1980/1981 - последнего сезона, в котором «Астон Вилла» становилась чемпионом страны. Тогда после пятнадцати матчей у нее также были десять побед.

В следующем туре чемпионата «Астон Вилла» примет дома лидера чемпионата - лондонский «Арсенал».


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Астон Вилла
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