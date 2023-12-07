​Гвардиола: «Астон Вилла» сыграла лучше»

В пятнадцатом туре английского чемпионата снова потерпел неудачу «Манчестер Сити» - команда Хосепа Гвардиолы уступила на выезде «Астон Вилле». Наставник чемпионов Англии считает победу «Астон Виллы» справедливой - по его словам, выиграла лучшая команда.

- «Астон Вилла» была лучше. Они сыграли оптимальный матч, а мы долго искали подходы и не были достаточно агрессивны. Так что все просто - выиграла лучшая команда, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Лутон Таун». Это случится в воскресенье, десятого декабря.