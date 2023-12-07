Что с «Манчестер Сити»: команда в просадке

«Манчестер Сити» четыре тура подряд в АПЛ не может выиграть. Само по себе это событие наводит на размышления. Ведь сильнейшая команда Европы, и в прошлом сезоне она это подтвердила, одержав победу в Лиге чемпионов. Если углубиться в статистику, то подобный результат у команды был в сезоне-2016/17 – это был первый сезон Хосепа Гвардиолы. В те годы за «горожан» ещё играли защитник Гаэль Клиши и форвард Нолито.

Что с составом

Сейчас у «Манчестер Сити» что ни игрок – то звезда или топ-футболист, именно поэтому результат и удивляет. Прошло всего лишь 15 туров, и это далеко не конец сезона, но болельщикам привычнее видеть «горожан» уже с отрывом, чем с отставанием от «Арсенала» в шесть очков.

Ничья, которая удивила

Из трёх матчей больше остальных удивила ничья с «Челси». Если смотреть, на каких минутах забивали «синие», то можно сделать вывод, что «Манчестер Сити» контролировал игру. Да, лондонцы сравняли счёт на 90+5-й минуте, но как бы не так. «Челси» визуально смотрелся лучше, да и статистика подкрепляет. У обеих команд xG (ожидаемые голы) находится на уровне 3,3. Удары и владение тоже примерно равные.

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино предложил Гвардиоле хаотичный футбол. «Горожане» не могли спокойно контролировать игру и перекатывать мяч, как привыкли. Замены испанцу также не помогли, отсюда и счёт 4:4.

Поражение на «Вилла Парк»

Вишенка на торте – поражение от «Астон Виллы» в 15-м туре АПЛ. Если выше мы приводили о том, что команда Гвардиолы транжирит моменты вне себя, то игра на «Вилла Парк» абсолютно иная. Главный тренер «Астон Виллы» Унай Эмери предпочёл такую тактику, при которой «горожане» просто не могли играть в привычный для себя футбол. Как итог, вполне себе закономерная победа «Астон Виллы». О логичном поражении, или во всяком случае не набор очков «Манчестер Сити» говорит статистика, которая кричит: xG – 0,86 и два! Только два удара по воротам «львов», и те в первом тайме были нанесены.

Во втором тайме Эмери просто переехал «горожан» просто игрой, даже замен в перерыве не делал. А где «Манчестер Сити»? Он уже четвёртый и отстаёт на шесть очков от лидирующего «Арсенала».

Невезение?

Матчи с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» можно объединить. «Манчестер Сити» в этих матчах контролировал игру и создавал моменты. Поражает только запредельный уровень расточительства.

Списывать на невезение очень просто, но как объяснить удар Доку в крестовину, а спустя 10 минут попадание в штангу от Альвареса?! Тем более при всех упущенных моментах Холанна, который бил даже с 16 метров в полупустые ворота. Если говорить про реализацию норвежца, то вот статистика в АПЛ: за 14 матчей у футболиста показатель xG равен 14,1, а в Лиге чемпионов 5,4 после пяти туров. Интересно, какие ровные показатели.

В матче со «шпорами» Холанн не смог забить, но отдал две результативные передачи. Когда форвард отправил один на один Джека Грилиша с вратарём «Тоттенхэма», судья Саймон Хупер дал свисток об окончании матча. Это произошло на 90+3-й минуте, при счёте 3:3. После этого Холанн хотел порвать судью. Такого норвежца мы ещё не видели! Кстати, игрок мог схлопотать дисквалификацию за яростное поведение, но ESPN сообщил, что всё же Холанн избежит наказания.

Ничего не потеряно

«Сити» провалил свою игру в запасе, но всё равно клуб будет вести борьбу за чемпионство. В январе команду ждёт пополнение, и речь не о трансферах, а о возвращении Кевина де Брёйне. А мы знаем, что при бельгийце Холанн станет ещё результативнее.

Реклама

«Астон Вилла» Эмери уверенно разобралась с «Манчестер Сити» и выбила команду Гвардиолы из топ-3 АПЛ

Голевая передача Мудрика, незабитый пенальти, дубль Мактоминая: «Манчестер Юнайтед» перещеголял «Челси» в событийном матче