Голевая передача Мудрика, незабитый пенальти, дубль Мактоминая: «Манчестер Юнайтед» перещеголял «Челси» в событийном матче

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 15-го тура АПЛ состоялся 6 декабря на стадионе «Олд Траффорд».

Главная афиша 15-го тура перенесла всех любителей футбола на «Олд Траффорд», где выясняли отношения два английских гранда, переживающих затяжной кризис. Лазарет переполнен с обеих сторон: Каземиро, Мартинес, Маунт, Эриксен, Нкунку, Фофана, Чилуэлл, Лавиа, Гюсто, Галлахер – это только основные игроки, пропускавшие матч. Зато место в старте получил Михаил Мудрик, составивший атакующую группу «Челси» с Палмером, Стерлингом и Николасом Джексоном.

У «Манчестер Юнайтед» впереди трудился уже сформировавшийся треугольник Бруну – Гарначо – Хёйлунн и примкнувший к ним Антони. Разведку проводить никто не стал, моментально «дьяволы» обложили штрафную площадь «Челси» подачами, после одной из которых Энцо просто наступил на ногу Антони. Затянулась пауза, арбитры лишь на повторе рассмотрели фол, но пенальти всё же был назначен. Вот только Бруну с 11 метров пробил слабовато – Санчес в броске отразил на Гарначо, который добил выше ворот.

Следом за нереализованным пенальти надломить «дьяволов» ещё собрался Амрабат, ужасающей передачей подарив мяч Палмеру. Коул подключил Джексона, тот – Мудрика, а Михаил сильно пробил в ближний угол, чуть не сломав штангу. Игра шла просто без центра поля и с тонной ошибок. Уже Амрабат накрыл Дисаси, выкатив на Антони. Бразилец технично мяч укрыл и пальнул в угол – опять Санчес спас «Челси» от проблем.

Но это огромное количество потерь не могло пройти даром. Опять «Челси» обрезался недалеко от ворот, Бруну диагональю нашёл Гарначо, Алехандро прострелил. Удар Магуайра пришёлся в Кукурелью, а вот добивание Мактоминая уже взять было невозможно – 1:0. На исходе получаса Скотт обязан был делать дубль. Теперь уже сам Бруну вырезал классный кросс к линии вратарской площади, Мактоминай сыграл на опережение и опасно пробил – Санчес парировал, добивание тоже было за шотландцем, но и тут вратарь выручил «Челси».

Как оказалось, трудился Роберт не зря. В раздевалку Лондон счёт сравнял. Колуилл выдал вертикальный пас между линиями на Мудрика. Михаил принял мяч, продвинулся вперёд и сыграл на Палмера. Коул с дуги вошёл в штрафную площадь и аккуратно пробил в «шестёрку» - 1:1. Команды ещё 8 минут переиграли в первом тайме, но все события уместили в основные 45. Вторая половина встречи была не столь событийна, но интересных событий тоже накопилось.

Начали «синие» с розыгрыша углового: Мудрик навесил на Джеймса, Рис скинул мяч на противоположный угол вратарской, где Джексон продавил Далота и пробил, махнув выше ворот. В ответ подача Шоу от угла поля нашла Мактоминая. Скотт выиграл верх и пробил в угол, но Санчес и тут выручил «Челси». Дуэль Мактоминая и Санчеса вообще вышла на первый план, а победил в ней всё-таки шотландец.

Очень часто оборона «синих» ошибалась, теряла Скотта. И за это поплатилась. Регилон по краю забросил на Гарначо, Алехандро выдал довольно простенький наброс к линии вратарской. Ну а набежавший Мактоминай не встретил сопротивления, точно пробив – 2:1. «Челси» и дальше ошибался регулярно – Санчес и Джеймс по очереди выкатывали мяч соперникам, но Гарначо с Антони неизменно прощали. За это мог наказать Броя, но после кросса Джеймса пробил в штангу. Комедия ошибок так и осталась безнаказанной, а гол Мактоминая – победным.