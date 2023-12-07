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«Астон Вилла» Эмери уверенно разобралась с «Манчестер Сити» и выбила команду Гвардиолы из топ-3 АПЛ

07 Декабря 2023 • 01:09 Комментировать (4)
Астон Вилла
1:0
Манчестер Сити

«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» схлестнулись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 15-го тура АПЛ состоялся 6 декабря на стадионе «Вилла Парк».

Протокол игры  
Астон Вилла1:0Манчестер Сити
(1:0) Бэйли Леон74'  
Мартинес ЭмилианоКонса ЭзриКарлос Диего СантосТоррес Пау IIДинь Люка 90' (Дуран Джон ( 90') Бэйли Леон 85' (Рамси Джакоб ( 85') Камара Бубакар I  87'Соарес ДугласМакгинн ДжонТилеманс Юри 85' (Диаби Мусса ( 85') Уоткинс Олли  60' 90' (Морено Алекс ( 90')
Запасные: Ленгле КлеманКэш МэттиМаршалл ФилипДзаньоло НиколоДендонкер Леандер
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенГвардиол ЙошкоСтоунс Джон  45'Аканджи МануэльСилва БернардуЛьюис Рико  53' 68' (Ковачич Матео ( 68') Альварес Хулиан 68' (Луис Матеус II ( 68') Фоден Фил 73' (Бобб Оскар ( 73') Холанн Эрлинг
Запасные: Аке НатанГомес СерхиоФиллипс КэлвинОртега ШтефанКарсон Скотт
06 декабря. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

Три матча кряду «Манчестер Сити» терял очки в АПЛ, три матча подряд «горожане» упускали победу. «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси» смогли отыграться в концовке, продемонстрировав характер и подорвав уверенность футболистов Гвардиолы. Теперь у «горожан» было новое испытание – выезд на «Вилла Парк», где Унаи Эмери построил команду, всего на один балл отстающую от «Манчестер Сити».

Задача усложнялась ещё и неожиданной «пустотой» в полузащите. Кевин Де Брёйне травмирован давно, вчера в лазарет отправился Доку, а Грилиш с Родри пропускали матч из-за дисквалификации. Пришлось Гвардиоле поднимать в опорную зону Льюиса со Стоунзом, отрядив вперёд Бернарду Силву, Фодена, Альвареса и, конечно, Эрлинга Холанна. Кадровые потери «Сити» и не лучшая форма лидеров делали «Виллу» даже фаворитом матча. И хозяева стали этот статус подтверждать.

Бейли издали пробил по воротам Эдерсона – бразилец в прыжке перевёл на угловой. С которого заставляет поработать вратаря «Манчестер Сити» ещё и Пау Торрес: испанец выиграл верх и плотно приложился под перекладину – здесь Эдерсон взял мяч намертво. Правда, «Сити» ответ подготовил быстро. Холанн на передачу из глубины откликнулся, свалился к углу вратарской площади и пробил в дальний, но с его выстрелом справился Эмилиано Мартинес.

А пересобранная полузащита «Сити» продолжала терять Леона Бэйли. Ямаец подобрался к углу штрафной площади теперь, откуда сильно пробил в угол. Эдерсон прыгнул к самой крестовине, выручив команду. После подачи того же Бэйли Уоткинс всё-таки открыл счёт под занавес первого тайма, но мяч не был засчитан. Леон не успел к эпизоду, подавал уже из-за лицевой линии поля. «Астон Вилла» имела преимущество, но забить легитимно так и не могла.

Удивительно, но «Манчестер Сити» распрямляться не собирался. Или попросту не мог. Бэйли создавал угрозу за угрозой, выведя Макгинна на рандеву с Эдерсоном. Тот попал под давление Диаша и, наверное, поэтому стрельнул мимо ворот с 10 метров. Ну а гол всё же случился. И создал его естественно Бэйли. Леон в центре поля взял мяч у Тилеманса, под прессингом Гвардиола добрался до штрафной площади, пробил и с помощью рикошета от Диаша переиграл Эдерсона – 1:0.

«Виллианы» хватку не ослабляли: Макгинн опять вывалился на ударную позицию, но с 10 метров пробил в защитника, добавлял из убойной позиции Дуглас Луис, однако тут выручил Эдерсон. Но все его сейвы остались напрасны. Гости за весь второй тайм даже по воротам не пробили ни разу!

По делу проиграл «Манчестер Сити», продолжив неудачную серию. Более того, «горожане» выпали из топ-3, уступив место как раз «Астон Вилле».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Астон Вилла

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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (4)
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CELTIC FROST
07 Декабря 2023 в 01:56
Нету Кевина (вот кто, возможно, заслужил бы ЗМ, если бы не Лукака, безбожно мазавший по воротам хорватов) - нету прошлогоднего пати. А тут еще и вдобавок несколько существенных потерь. Н в любом случае - никто спецом ничего не сливал. Результат по делу. Ай да тренеришка)
Alex1972
07 Декабря 2023 в 01:40
Сильно.. 👏.. Вилла - сила!.. 👍..
cabo verde
07 Декабря 2023 в 01:17
сити абсолютно не готовились к матчу
по нулевым скоростям и игрокам запаса в старте было видно
вопрос только нахр.на
можно было слить матч с лейпцигом, который не имел никакого значения
в итоге получили очередную пробоину
из тяжелого графика из 4-х решающих матчей с конкурентами 3 ничьи 1 поражение и 0 побед
итог - провал
Zed2891
07 Декабря 2023 в 01:34
Большего бреда я не читал давно))))
Вилла очень хороша сейчас, Эмери знает свое дело.
Посмотри на составы, при чем здесь "Сити не готовились к матчу", Дебрейне нет, Грилиш и Родри тоже дисква. У Сити в центре играли Стоунс, Альварес, Льюис и Аканжи, наверно от хорошей жизни))).
Так что поражение вполне ожидаемо, учитывая состав Виллы.
Не нужно смотреть игры шоколадным глазом и постоянно гореть синим пламенем, ища левые оправдания, про слитые матчи, неподготовленность Сити и пробоины, не видя объективных причин для поражения.
Вот не удивлюсь, если Вилла и гуд-ибенинг натянет Арсенал девятого.
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