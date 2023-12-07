«Астон Вилла» Эмери уверенно разобралась с «Манчестер Сити» и выбила команду Гвардиолы из топ-3 АПЛ

«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» схлестнулись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 15-го тура АПЛ состоялся 6 декабря на стадионе «Вилла Парк».

Три матча кряду «Манчестер Сити» терял очки в АПЛ, три матча подряд «горожане» упускали победу. «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси» смогли отыграться в концовке, продемонстрировав характер и подорвав уверенность футболистов Гвардиолы. Теперь у «горожан» было новое испытание – выезд на «Вилла Парк», где Унаи Эмери построил команду, всего на один балл отстающую от «Манчестер Сити».

Задача усложнялась ещё и неожиданной «пустотой» в полузащите. Кевин Де Брёйне травмирован давно, вчера в лазарет отправился Доку, а Грилиш с Родри пропускали матч из-за дисквалификации. Пришлось Гвардиоле поднимать в опорную зону Льюиса со Стоунзом, отрядив вперёд Бернарду Силву, Фодена, Альвареса и, конечно, Эрлинга Холанна. Кадровые потери «Сити» и не лучшая форма лидеров делали «Виллу» даже фаворитом матча. И хозяева стали этот статус подтверждать.

Бейли издали пробил по воротам Эдерсона – бразилец в прыжке перевёл на угловой. С которого заставляет поработать вратаря «Манчестер Сити» ещё и Пау Торрес: испанец выиграл верх и плотно приложился под перекладину – здесь Эдерсон взял мяч намертво. Правда, «Сити» ответ подготовил быстро. Холанн на передачу из глубины откликнулся, свалился к углу вратарской площади и пробил в дальний, но с его выстрелом справился Эмилиано Мартинес.

А пересобранная полузащита «Сити» продолжала терять Леона Бэйли. Ямаец подобрался к углу штрафной площади теперь, откуда сильно пробил в угол. Эдерсон прыгнул к самой крестовине, выручив команду. После подачи того же Бэйли Уоткинс всё-таки открыл счёт под занавес первого тайма, но мяч не был засчитан. Леон не успел к эпизоду, подавал уже из-за лицевой линии поля. «Астон Вилла» имела преимущество, но забить легитимно так и не могла.

Удивительно, но «Манчестер Сити» распрямляться не собирался. Или попросту не мог. Бэйли создавал угрозу за угрозой, выведя Макгинна на рандеву с Эдерсоном. Тот попал под давление Диаша и, наверное, поэтому стрельнул мимо ворот с 10 метров. Ну а гол всё же случился. И создал его естественно Бэйли. Леон в центре поля взял мяч у Тилеманса, под прессингом Гвардиола добрался до штрафной площади, пробил и с помощью рикошета от Диаша переиграл Эдерсона – 1:0.

«Виллианы» хватку не ослабляли: Макгинн опять вывалился на ударную позицию, но с 10 метров пробил в защитника, добавлял из убойной позиции Дуглас Луис, однако тут выручил Эдерсон. Но все его сейвы остались напрасны. Гости за весь второй тайм даже по воротам не пробили ни разу!

По делу проиграл «Манчестер Сити», продолжив неудачную серию. Более того, «горожане» выпали из топ-3, уступив место как раз «Астон Вилле».