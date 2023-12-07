«Брайтон» одержал волевую победу в матче с «Брентфордом»

«Брайтон» с «Брентфордом» провели матч 15-го тура чемпионата Англии. В середине первого тайма Витали Янельт заработал пенальти, а Брайан Мбеумо поразил левый угол ворот, кипер не угадал - 0:1. Быстрый ответ Паскаля Гросса с результативным ударом с линии штрафной в дальнюю часть ворот. После перерыва Гросс уже ассистировал, его навес красиво замкнул Джек Хиншелвуд - 2:1.
«Брайтон» вышел на седьмое место, соперник - 11-й.
Протокол игры
|27'Мбеумо Брайан (0:1)
|(1:1) Гросс Паскаль31'
|(2:1) Хиншелвуд Джек52'
Стил Джейсон•Хиншелвуд Джек73' (Вельтман Йоел (73') •Ван Хекке Ян-Поль• 25'Роша Игор II•Гросс Паскаль•Балеба Карлос84' (Модер Якуб (84') •Гилмор Билли• 76'Адингра Симон84' (Бэйкер-Боайти Бенисио (84') •Буонанотте Факундо 45'69' (Фергюсон Эван (69') •Митома Каору•Педро Жоао69' (Милнер Джеймс (69')
Флеккен Марк•Расмуссен Мадс84' (Пирт-Харрис Милс (84') •Пиннок Итан•Ми Бен•Годдос Саман•Ониика Фрэнк•Ярмолюк Егор46' (Льюис-Поттер Кин (46') •Янельт Витали•Баптист Шендон69' (Дамсгор Миккель (69') •Мбеумо Брайан40' (Висса Йоан (40') • 76'Мопе Нил
06 декабря. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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