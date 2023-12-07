«Брайтон» одержал волевую победу в матче с «Брентфордом»

«Брайтон» с «Брентфордом» провели матч 15-го тура чемпионата Англии. В середине первого тайма Витали Янельт заработал пенальти, а Брайан Мбеумо поразил левый угол ворот, кипер не угадал - 0:1. Быстрый ответ Паскаля Гросса с результативным ударом с линии штрафной в дальнюю часть ворот. После перерыва Гросс уже ассистировал, его навес красиво замкнул Джек Хиншелвуд - 2:1.

«Брайтон» вышел на седьмое место, соперник - 11-й.