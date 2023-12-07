Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» одержал волевую победу в матче с «Брентфордом»

07 Декабря 2023 • 00:31 Комментировать
Брайтон
2:1
Брентфорд
окончен

«Брайтон» с «Брентфордом» провели матч 15-го тура чемпионата Англии. В середине первого тайма Витали Янельт заработал пенальти, а Брайан Мбеумо поразил левый угол ворот, кипер не угадал - 0:1. Быстрый ответ Паскаля Гросса с результативным ударом с линии штрафной в дальнюю часть ворот. После перерыва Гросс уже ассистировал, его навес красиво замкнул Джек Хиншелвуд - 2:1.

«Брайтон» вышел на седьмое место, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Брайтон2:1Брентфорд
  27'Мбеумо Брайан (0:1)
(1:1) Гросс Паскаль31'  
(2:1) Хиншелвуд Джек52'  
Стил ДжейсонХиншелвуд Джек 73' (Вельтман Йоел ( 73') Ван Хекке Ян-Поль  25'Роша Игор IIГросс ПаскальБалеба Карлос 84' (Модер Якуб ( 84') Гилмор Билли  76'Адингра Симон 84' (Бэйкер-Боайти Бенисио ( 84') Буонанотте Факундо  45' 69' (Фергюсон Эван ( 69') Митома КаоруПедро Жоао 69' (Милнер Джеймс ( 69')
Запасные: О’Махони МаркБаррингтон ЛукаКавана Роберт ЛиВербрюгген Барт
Флеккен МаркРасмуссен Мадс 84' (Пирт-Харрис Милс ( 84') Пиннок ИтанМи БенГоддос СаманОниика ФрэнкЯрмолюк Егор 46' (Льюис-Поттер Кин ( 46') Янельт ВиталиБаптист Шендон 69' (Дамсгор Миккель ( 69') Мбеумо Брайан 40' (Висса Йоан ( 40'  76') Мопе Нил
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаОлакигбе МайклГуд ЧарлиСтракоша ТомасАдедокун Валентино
06 декабря. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Брентфорд

Новости по матчу

05 Декабря
17:40
Уверенный прогноз и ставка на матч Брайтон — Брентфорд АПЛ — 6 декабря 2023
16:03
«Брайтон» не будет стоять на пути де Дзерби, если итальянец решит покинуть клуб
04 Декабря
12:59
Колвилл: «Брайтон» – это клуб, который очень много для меня значит, но я рад принести «Челси» 3 очка»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
0
2
7.40 6.00 1.34
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
5
0
1.95 3.60 3.85
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
2
1
1.62 4.40 4.90
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут Борнмут
0
2
1.88 3.70 4.10
Видео
90 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
2
1
2.16 3.70 3.15
Видео
90 мин
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
0
4.10 0.00 0.00
Видео
07.12.23 в 22:30
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
2.85 3.60 2.36
Видео
07.12.23 в 23:15
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вест Хэм Вест Хэм
1.61 4.50 4.80
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 07 Декабря
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» одержал волевую победу в матче с «Брентфордом»
00:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не оставил шансов «Шеффилд Юнайтед», забив два мяча
00:27 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» забил 5 мячей в ворота кризисного «Ноттингем Форест»
00:25 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» был сильнее «Кристал Пэлас» в выездном матче
06 Декабря
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
21:42 · Англия. Премьер-лига
Салах — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Шеффилд Юнайтед»
21:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Эвертона» 1 слухи
19:44 · Англия. Премьер-лига
Артета: Ошибки Райи? Мы никогда никого не обвиняем 1
19:41 · Англия. Премьер-лига
​Чалханоглу интересен топ-клубу АПЛ слухи
19:28 · Англия. Премьер-лига
​Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать топ-игрока из Германии
18:45 · Англия. Премьер-лига
Шутка дня: Магуайр стал «царём зверей»
18:38 · Англия. Премьер-лига
​Назван вратарь, который может заменить Онана в «Манчестер Юнайтед»
18:33 · Англия. Премьер-лига
Магуайр стал лучшим игроком АПЛ в ноябре
Все новости
Рекомендуем