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«Ливерпуль» не оставил шансов «Шеффилд Юнайтед», забив два мяча

07 Декабря 2023 • 00:30 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
0:2
Ливерпуль
окончен

Матч 15-го тура Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» - «Ливерпуль» проходил так, как предсказывали эксперты. Гости доминировали и создавали момент за моментом. В начале встречи хозяева здорово контратаковали, но Джон Макати не смог переиграть вратаря. В конце первого тайма мерсисайдцы повели после подачи углового в центр штрафной площади, куда набежал Виргил ван Дейк. Еще два корнера, ван Дейк головой пробил над воротами, а Мохамед Салах бил на силу, и голкипер выручил. Дарвин Нуньес мог снимать все вопросы, но не переиграл вратаря, оказавшись с ним один на один. В компенсированное время Доминик Собослаи удвоил перевес гостей.

0:2. Если хозяева остаются на дне таблицы, то противник идет вторым с отставанием в два очка от «Арсенала».

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед0:2Ливерпуль
  37'Ван Дейк Виргил (0:1)
  90'Собослаи Доминик (0:2)
Фодеринхэм УэслиБогл ДжейденАхмедходжич АнелРобинсон ДжекТрасти Остон 88' (Лоу Макс ( 88') Винисиус Соуза 86' (Норвуд Оливер ( 86'  90') Хамер ГуставоМакати ДжонБрукс Эндри 74' (Флек Джон ( 74') Арчер КамеронОсула Вильям 75' (Траоре Бени ( 75')
Запасные: Слимане АнисСерики ФемиЛаруси ЯссерТомас ЛюкДэвис Адам
Келлехер КаомхинАлександер-Арнольд ТрентКонате Ибраима  62'Ван Дейк ВиргилГомес ДжоСобослаи ДоминикЭндо Ватару  34'Макаллистер Алексис 59' (Джонс Кёртис ( 59') Салах Мохамед 67' (Нуньес Дарвин ( 67'  84') Гакпо Коди 86' (Гравенберх Райан ( 86') Диас Луис 67' (Эллиотт Харви ( 67')
Запасные: Фильо МарселоЦимикас КостасАдриан Сан-МигельКуанса ДжареллБрэдли Конор
06 декабря. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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