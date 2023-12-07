«Ливерпуль» не оставил шансов «Шеффилд Юнайтед», забив два мяча

Матч 15-го тура Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» - «Ливерпуль» проходил так, как предсказывали эксперты. Гости доминировали и создавали момент за моментом. В начале встречи хозяева здорово контратаковали, но Джон Макати не смог переиграть вратаря. В конце первого тайма мерсисайдцы повели после подачи углового в центр штрафной площади, куда набежал Виргил ван Дейк. Еще два корнера, ван Дейк головой пробил над воротами, а Мохамед Салах бил на силу, и голкипер выручил. Дарвин Нуньес мог снимать все вопросы, но не переиграл вратаря, оказавшись с ним один на один. В компенсированное время Доминик Собослаи удвоил перевес гостей.
0:2. Если хозяева остаются на дне таблицы, то противник идет вторым с отставанием в два очка от «Арсенала».
Протокол игры
|37'Ван Дейк Виргил (0:1)
|90'Собослаи Доминик (0:2)
Фодеринхэм Уэсли•Богл Джейден•Ахмедходжич Анел•Робинсон Джек•Трасти Остон88' (Лоу Макс (88') •Винисиус Соуза86' (Норвуд Оливер (86') • 90'Хамер Густаво•Макати Джон•Брукс Эндри74' (Флек Джон (74') •Арчер Камерон•Осула Вильям75' (Траоре Бени (75')
Запасные: Слимане Анис•Серики Феми•Ларуси Яссер•Томас Люк•Дэвис Адам
Келлехер Каомхин•Александер-Арнольд Трент•Конате Ибраима• 62'Ван Дейк Виргил•Гомес Джо•Собослаи Доминик•Эндо Ватару• 34'Макаллистер Алексис59' (Джонс Кёртис (59') •Салах Мохамед67' (Нуньес Дарвин (67') • 84'Гакпо Коди86' (Гравенберх Райан (86') •Диас Луис67' (Эллиотт Харви (67')
06 декабря. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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