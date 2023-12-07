«Ливерпуль» не оставил шансов «Шеффилд Юнайтед», забив два мяча

Матч 15-го тура Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» - «Ливерпуль» проходил так, как предсказывали эксперты. Гости доминировали и создавали момент за моментом. В начале встречи хозяева здорово контратаковали, но Джон Макати не смог переиграть вратаря. В конце первого тайма мерсисайдцы повели после подачи углового в центр штрафной площади, куда набежал Виргил ван Дейк. Еще два корнера, ван Дейк головой пробил над воротами, а Мохамед Салах бил на силу, и голкипер выручил. Дарвин Нуньес мог снимать все вопросы, но не переиграл вратаря, оказавшись с ним один на один. В компенсированное время Доминик Собослаи удвоил перевес гостей.

0:2. Если хозяева остаются на дне таблицы, то противник идет вторым с отставанием в два очка от «Арсенала».