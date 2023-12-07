«Фулхэм» забил 5 мячей в ворота кризисного «Ноттингем Форест»

В матче 15-го тура Премьер-лиги встретились, «Фулхэм» и «Ноттингем Форест», середняки соревнований. Андреас Перейра со штрафного обвел стенку и попал в штангу. На 30-й минуте Виллиан помог Алексу Айуоби открыть счет. Тут же отличился и Рауль Хименес - 2:0. Айуоби перед перерывом пробил в сантиметрах от стойки. Хозяева поймали кураж, и после передачи Перейры Хименес эффектно забил пяткой. Айуоби также оформил дубль - 4:0. Том Кэрни в концовке стал автором пятого мяча.
«Дачники» взмыли на 12-е место, соперник - 16-й после четвертого поражения кряду.
Протокол игры
|(1:0) Айуоби Алекс30'
|(2:0) Хименес Рауль34'
|(3:0) Хименес Рауль54'
|(4:0) Айуоби Алекс74'
|(5:0) Кэрни Том86'
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Адарабиойо Олуватосин•Угелумба Кэлвин•Робинсон Энтони76' (Рид Бобби (76') •Пальинья Жоау79' (Винисиус Карлос (79') •Кэрни Том•Айуоби Алекс76' (Балло-Туре Фоде (76') •Перейра Андреас•Виллиан Боргес63' (Уилсон Гарри (63') •Хименес Рауль79' (Лукич Саша (79')
Запасные: Родак Марек•Тете Кенни•Рид Харрисон•Рим Тим
Влаходимос Одиссеас•Эйна Ола•Фелипе Аугусто IV76' (Ньякат Мусса (76') •Мурильо Джейсон•Тоффоло Харри•Мангаля Орель•Сангаре Ибрахим46' (Гиббс-Уайт Морган (46') •Хадсон-Одои Каллум58' (Вуд Крис (58') •Домингес Николас46' (Йейтс Райан (46') • 76'Эланга Энтони•Ориги Дивок58' (Данило Ларанжера (58')
Запасные: Куяте Шейху•Тёрнер Мэтт•Уильямс Неко•Омобамиделе Эндрю
06 декабря. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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