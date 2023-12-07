«Фулхэм» забил 5 мячей в ворота кризисного «Ноттингем Форест»

В матче 15-го тура Премьер-лиги встретились, «Фулхэм» и «Ноттингем Форест», середняки соревнований. Андреас Перейра со штрафного обвел стенку и попал в штангу. На 30-й минуте Виллиан помог Алексу Айуоби открыть счет. Тут же отличился и Рауль Хименес - 2:0. Айуоби перед перерывом пробил в сантиметрах от стойки. Хозяева поймали кураж, и после передачи Перейры Хименес эффектно забил пяткой. Айуоби также оформил дубль - 4:0. Том Кэрни в концовке стал автором пятого мяча.

«Дачники» взмыли на 12-е место, соперник - 16-й после четвертого поражения кряду.