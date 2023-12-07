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«Фулхэм» забил 5 мячей в ворота кризисного «Ноттингем Форест»

07 Декабря 2023 • 00:27 Комментировать
Фулхэм
5:0
Ноттингем Форест
окончен

В матче 15-го тура Премьер-лиги встретились, «Фулхэм» и «Ноттингем Форест», середняки соревнований. Андреас Перейра со штрафного обвел стенку и попал в штангу. На 30-й минуте Виллиан помог Алексу Айуоби открыть счет. Тут же отличился и Рауль Хименес - 2:0. Айуоби перед перерывом пробил в сантиметрах от стойки. Хозяева поймали кураж, и после передачи Перейры Хименес эффектно забил пяткой. Айуоби также оформил дубль - 4:0. Том Кэрни в концовке стал автором пятого мяча.

«Дачники» взмыли на 12-е место, соперник - 16-й после четвертого поражения кряду.

Протокол игры  
Фулхэм5:0Ноттингем Форест
(1:0) Айуоби Алекс30'  
(2:0) Хименес Рауль34'  
(3:0) Хименес Рауль54'  
(4:0) Айуоби Алекс74'  
(5:0) Кэрни Том86'  
Лено БерндКастань ТимотиАдарабиойо ОлуватосинУгелумба КэлвинРобинсон Энтони 76' (Рид Бобби ( 76') Пальинья Жоау 79' (Винисиус Карлос ( 79') Кэрни ТомАйуоби Алекс 76' (Балло-Туре Фоде ( 76') Перейра АндреасВиллиан Боргес 63' (Уилсон Гарри ( 63') Хименес Рауль 79' (Лукич Саша ( 79')
Запасные: Родак МарекТете КенниРид ХаррисонРим Тим
Влаходимос ОдиссеасЭйна ОлаФелипе Аугусто IV 76' (Ньякат Мусса ( 76') Мурильо ДжейсонТоффоло ХарриМангаля ОрельСангаре Ибрахим 46' (Гиббс-Уайт Морган ( 46') Хадсон-Одои Каллум 58' (Вуд Крис ( 58') Домингес Николас 46' (Йейтс Райан ( 46'  76') Эланга ЭнтониОриги Дивок 58' (Данило Ларанжера ( 58')
Запасные: Куяте ШейхуТёрнер МэттУильямс НекоОмобамиделе Эндрю
06 декабря. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Ноттингем Форест

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