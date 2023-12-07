«Борнмут» был сильнее «Кристал Пэлас» в выездном матче

Представители середины таблицы чемпионата Англии, «Кристал Пэлас» и «Борнмут», встретились в 15-м туре. В середине первого тайма после розыгрыша углового и скидки Маркос Сенеси головой переправил мяч в сетку ударом почти в упор - 0:1. Возобновилась игра после перерыва ударом Хефферсона в штангу. Киффер Мур в самой концовке ударом головой установил окончательный счет - 0:2.
«Борнмут» идет 15-м, проигрывая сопернику по дополнительным показателям.
Протокол игры
|25'Сенеси Маркос (0:1)
|90'Мур Киффер (0:2)
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл69' (Ахамада Науиру (69') •Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик29' (Клайн Натаниэль (29') •Ричардс Крис•Хефферсон Лерма86' (Матета Жан-Филипп (86') •Олисе Майкл•Шлупп Джеффри69' (Хьюз Уилл (69') •Айю Джордан•Эдуар Одсонн 45'
Нето Мурара•Смит Адам•Забарный Илья• 63'Сенеси Маркос• 53'Керкез Милош•Кристи Райан•Кук Льюис•Семеньо Антуан62' (Биллинг Филип (62') •Клюйверт Джастин62' (Тавернер Маркус (62') •Синистерра Луис79' (Уттара Данго (79') • 84'Соланке Доминик88' (Мур Киффер (88')
06 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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