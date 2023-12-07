«Борнмут» был сильнее «Кристал Пэлас» в выездном матче

Представители середины таблицы чемпионата Англии, «Кристал Пэлас» и «Борнмут», встретились в 15-м туре. В середине первого тайма после розыгрыша углового и скидки Маркос Сенеси головой переправил мяч в сетку ударом почти в упор - 0:1. Возобновилась игра после перерыва ударом Хефферсона в штангу. Киффер Мур в самой концовке ударом головой установил окончательный счет - 0:2.

«Борнмут» идет 15-м, проигрывая сопернику по дополнительным показателям.