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«Борнмут» был сильнее «Кристал Пэлас» в выездном матче

07 Декабря 2023 • 00:25 Комментировать
Кристал Пэлас
0:2
Борнмут
окончен

Представители середины таблицы чемпионата Англии, «Кристал Пэлас» и «Борнмут», встретились в 15-м туре. В середине первого тайма после розыгрыша углового и скидки Маркос Сенеси головой переправил мяч в сетку ударом почти в упор - 0:1. Возобновилась игра после перерыва ударом Хефферсона в штангу. Киффер Мур в самой концовке ударом головой установил окончательный счет - 0:2.

«Борнмут» идет 15-м, проигрывая сопернику по дополнительным показателям.

Протокол игры  
Кристал Пэлас0:2Борнмут
  25'Сенеси Маркос (0:1)
  90'Мур Киффер (0:2)
Джонстон СэмУорд Джоэл 69' (Ахамада Науиру ( 69') Андерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл Тайрик 29' (Клайн Натаниэль ( 29') Ричардс КрисХефферсон Лерма 86' (Матета Жан-Филипп ( 86') Олисе МайклШлупп Джеффри 69' (Хьюз Уилл ( 69') Айю ДжорданЭдуар Одсонн  45'
Запасные: Томкинс ДжеймсМэттьюз РемиРидевальд ЖайроЭбиовей МалколмФранса Матеус
Нето МурараСмит АдамЗабарный Илья  63'Сенеси Маркос  53'Керкез МилошКристи РайанКук ЛьюисСеменьо Антуан 62' (Биллинг Филип ( 62') Клюйверт Джастин 62' (Тавернер Маркус ( 62') Синистерра Луис 79' (Уттара Данго ( 79'  84') Соланке Доминик 88' (Мур Киффер ( 88')
Запасные: Брукс ДэвидТраверс МаркМефам КрисРотуэлл ДжоКилкенни ГэвинРэндолф Даррен
06 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Борнмут

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