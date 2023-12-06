Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Шеффилд Юнайтед»

06 Декабря 2023 • 21:42 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Ливерпуль
1 14.00 X 7.70 2 1.20
Через 0 ч. 32 мин.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах начнёт встречу с «Шеффилд Юнайтед» с первых минут.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Келлехер (вр), Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес, Эндо, Макаллистер, Собослаи, Диас, Салах, Гакпо.

Матч 15-го тура Английской премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 6 декабря. Начало поединка запланировано на 22:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

Перед стартом матча «красные» занимают второе место в «АПЛ», а «совы» идут на последней строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
21:42
Салах — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Шеффилд Юнайтед»
12:48
Тен Хаг: «Критика Марсьяля? Он провёл отличный матч против «Эвертона»
11:33
«Ливерпуль» намерен оформить трансфер Кефрена Тюрама за 35 миллионов евро + бонусы
00:23
«Ювентус» установил солидный ценник на 18-летнего Йылдыза – игрок интересен грандам АПЛ
05 Декабря
22:54
Скауты двух грандов АПЛ изучают игру Фримпонга
22:28
Окслейд-Чемберлен: «Собослаи взял на себя мою роль в «Ливерпуле», он очень хорош»
20:51
Клопп: «Салах стал гораздо сильнее не только как игрок, но и как личность»
20:21
На Зелиньски нацелился топ-клуб АПЛ
16:30
Прогноз и ставка на матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль АПЛ — 6 декабря 2023
16:28
​В АПЛ произошла первая смена тренера в сезоне
16:12
Почеттино: «Нкунку не сыграет с «Манчестер Юнайтед»
12:14
У тен Хага ещё есть время для того, чтобы сохранить свою работу
11:32
Агент Кайседо: «Перед трансфером в «Челси» Мойсеса хотели перехватить «Арсенал» и «Ливерпуль»
04 Декабря
16:14
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» включились в гонку за Опенда
14:25
«Шеффилд Юнайтед» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle
12:04
В АПЛ готовится очередное тренерское увольнение
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
06.12.23 в 22:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
7.40 6.00 1.34
Видео
06.12.23 в 22:30
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.95 3.60 3.85
Видео
06.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.62 4.40 4.90
Видео
06.12.23 в 22:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут Борнмут
1.88 3.70 4.10
Видео
06.12.23 в 23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
2.16 3.70 3.15
Видео
06.12.23 в 23:15
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.10 0.00 0.00
Видео
07.12.23 в 22:30
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
2.85 3.60 2.36
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
21:42 · Англия. Премьер-лига
Салах — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Шеффилд Юнайтед»
21:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Эвертона» слухи
19:44 · Англия. Премьер-лига
Артета: Ошибки Райи? Мы никогда никого не обвиняем
19:41 · Англия. Премьер-лига
​Чалханоглу интересен топ-клубу АПЛ слухи
19:28 · Англия. Премьер-лига
​Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать топ-игрока из Германии
18:45 · Англия. Премьер-лига
Шутка дня: Магуайр стал «царём зверей»
18:38 · Англия. Премьер-лига
​Назван вратарь, который может заменить Онана в «Манчестер Юнайтед»
18:33 · Англия. Премьер-лига
Магуайр стал лучшим игроком АПЛ в ноябре
18:31 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» вновь включился в борьбу за Валентина Барко
18:20 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Ювентус» не хочет подписывать Санчо
18:09 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Челси» нужно побеждать в каждом матче, чтобы попасть в топ-4
17:53 · Англия. Премьер-лига
Палмер рассказал, почему покинул «Манчестер Сити»
17:48 · Англия. Премьер-лига
Салах может покинуть «Ливерпуль» в 2024 году слухи
17:18 · Англия. Премьер-лига
​4 топ-клуба интересуются Тюрамом из «Ниццы»
16:55 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыта трансферная цель «Манчестер Юнайтед» слухи
Все новости
Рекомендуем