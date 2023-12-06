Салах — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Шеффилд Юнайтед»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах начнёт встречу с «Шеффилд Юнайтед» с первых минут.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Келлехер (вр), Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес, Эндо, Макаллистер, Собослаи, Диас, Салах, Гакпо.

Матч 15-го тура Английской премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 6 декабря. Начало поединка запланировано на 22:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

Перед стартом матча «красные» занимают второе место в «АПЛ», а «совы» идут на последней строчке.