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«Шеффилд Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

06 Декабря 2023 • 22:00 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
0:1
Ливерпуль
1 14.00 X 7.70 2 1.20
1-й тайм

В 15-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед0:1Ливерпуль
 37'Ван Дейк Виргил (0:1)
Фодеринхэм УэслиБогл ДжейденАхмедходжич АнелРобинсон ДжекТрасти ОстонВинисиус СоузаХамер ГуставоМакати ДжонБрукс ЭндриАрчер КамеронОсула Вильям
Запасные: Флек ДжонСлимане АнисЛоу МаксНорвуд ОливерТраоре БениСерики ФемиЛаруси ЯссерТомас ЛюкДэвис Адам
Келлехер КаомхинАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилГомес ДжоСобослаи ДоминикЭндо Ватару  34'Макаллистер АлексисСалах МохамедГакпо КодиДиас Луис
Запасные: Фильо МарселоДжонс КёртисЦимикас КостасАдриан Сан-МигельНуньес ДарвинЭллиотт ХарвиКуанса ДжареллБрэдли КонорГравенберх Райан
06 декабря. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Шеффилд Юнайтед

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