«Шеффилд Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 15-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль
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Протокол игры
|37'Ван Дейк Виргил (0:1)
Келлехер Каомхин•Александер-Арнольд Трент•Конате Ибраима•Ван Дейк Виргил•Гомес Джо•Собослаи Доминик•Эндо Ватару• 34'Макаллистер Алексис•Салах Мохамед•Гакпо Коди•Диас Луис
06 декабря. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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