Артета: Ошибки Райи? Мы никогда никого не обвиняем

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о результативных ошибках вратаря команды Давида Райи в игре с «Лутон Таун».

Напомним, встреча 15-го тура Английской премьер-лиги завершилась победой «канониров» со счетом 4:3.

«Команда должна лучше действовать в обороне. Мы никогда никого не обвиняем, поэтому не будем этим сейчас заниматься, но мы можем лучше защищать наши ворота», — приводит слова Артеты Football London.

В нынешней кампании Райя провел 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Следующий матч «Арсенал» проведет 9 января против «Астон Виллы».