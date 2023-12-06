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Артета: Ошибки Райи? Мы никогда никого не обвиняем

06 Декабря 2023 • 19:44 Комментировать
Лутон Таун
3:4
Арсенал

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о результативных ошибках вратаря команды Давида Райи в игре с «Лутон Таун».

Напомним, встреча 15-го тура Английской премьер-лиги завершилась победой «канониров» со счетом 4:3.

«Команда должна лучше действовать в обороне. Мы никогда никого не обвиняем, поэтому не будем этим сейчас заниматься, но мы можем лучше защищать наши ворота», — приводит слова Артеты Football London.

В нынешней кампании Райя провел 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Следующий матч «Арсенал» проведет 9 января против «Астон Виллы».

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Евро-Футбол.Ру,
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