Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу может перебраться в Английскую премьер-лигу. Как сообщает TodoFichajes, 29-летний футболист входит в список основных трансферных целей «Челси». Лондонский клуб очень хочет видеть Чалханоглу в своих рядах, хотя «Интер», понятное дело, настроен сохранить игрока.

Действующий контракт Хакана Чалханоглу с «Интером» рассчитан до конца сезона 2026/2027. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Чалханоглу провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и один результативный пас на партнёра.