Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать топ-игрока из Германии

06 Декабря 2023 • 19:28 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа советует клубу подписать нападающего Томаса Мюллера из «Баварии». Действующий контракт 34-летнего игрока в Мюнхене истекает в конце сезона.

«Мюллер – великий лидер, которым восхищается весь футбольный мир. Он много лет играет за один из лучших клубов мира и многого добился в «Баварии». Может, он не такой быстрый, и он не так много забивает, как забивал Левандовски, но он очень опытен. Он умный игрок, обладающий яркой индивидуальностью.

Да, ему 34 года, но он все равно может улучшить игру «Манчестер Юнайтед», даже если это будет не долгосрочное решение. Такие игроки, как Мюллер, бросят вызов самому себе и партнёрам – да кому угодно!» - сказал Саа BetFred.

Оценить новость
- 39
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Томас Мюллер Луи Саа ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
06.12.23 в 22:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
7.40 6.00 1.34
Видео
06.12.23 в 22:30
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.95 3.60 3.85
Видео
06.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.62 4.40 4.90
Видео
06.12.23 в 22:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут Борнмут
1.88 3.70 4.10
Видео
06.12.23 в 23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
2.16 3.70 3.15
Видео
06.12.23 в 23:15
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.10 0.00 0.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
19:44 · Англия. Премьер-лига
Артета: Ошибки Райи? Мы никогда никого не обвиняем
19:41 · Англия. Премьер-лига
​Чалханоглу интересен топ-клубу АПЛ слухи
19:28 · Англия. Премьер-лига
​Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать топ-игрока из Германии
18:45 · Англия. Премьер-лига
Шутка дня: Магуайр стал «царём зверей»
18:38 · Англия. Премьер-лига
​Назван вратарь, который может заменить Онана в «Манчестер Юнайтед»
18:33 · Англия. Премьер-лига
Магуайр стал лучшим игроком АПЛ в ноябре
18:31 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» вновь включился в борьбу за Валентина Барко
18:20 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Ювентус» не хочет подписывать Санчо
18:09 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Челси» нужно побеждать в каждом матче, чтобы попасть в топ-4
17:53 · Англия. Премьер-лига
Палмер рассказал, почему покинул «Манчестер Сити»
17:48 · Англия. Премьер-лига
Салах может покинуть «Ливерпуль» в 2024 году слухи
17:18 · Англия. Премьер-лига
​4 топ-клуба интересуются Тюрамом из «Ниццы»
16:55 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыта трансферная цель «Манчестер Юнайтед» слухи
16:50 · Англия. Премьер-лига
​Варан может перейти в клуб Лиги 1 слухи
16:32 · Англия. Премьер-лига
Травма Доку оказалась несерьёзной
Все новости
Рекомендуем