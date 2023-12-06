​Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать топ-игрока из Германии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа советует клубу подписать нападающего Томаса Мюллера из «Баварии». Действующий контракт 34-летнего игрока в Мюнхене истекает в конце сезона.

«Мюллер – великий лидер, которым восхищается весь футбольный мир. Он много лет играет за один из лучших клубов мира и многого добился в «Баварии». Может, он не такой быстрый, и он не так много забивает, как забивал Левандовски, но он очень опытен. Он умный игрок, обладающий яркой индивидуальностью.

Да, ему 34 года, но он все равно может улучшить игру «Манчестер Юнайтед», даже если это будет не долгосрочное решение. Такие игроки, как Мюллер, бросят вызов самому себе и партнёрам – да кому угодно!» - сказал Саа BetFred.