«Манчестер Сити» делал предложение Месси – воспоминания Марка Хьюза

Бывший тренер «Манчестер Сити» Марк Хьюз вспомнил момент, когда шейх Мансур завершил сделку по покупке клуба.

«Первый день после поглощения стал для меня неожиданностью, потому что я играл в гольф! Потом мне позвонил Гарри Кук, который тогда был директором, и сказал, что они хотят отметить приход нового владельца.

У меня просто спросили: «Кого вы хотите?» У них была куча заявок – почти на каждого топ-игрока в мире. Они просто подавали запросы, чтобы посмотреть, реально ли привлечь кого-то. Не надо забывать, что «Манчестер Сити» тогда находился в середине таблицы Премьер-лиги. Будем честными, желающих было не так много, потому что звёзды думали: «Манчестер Сити? Кто это?»

Ничего не происходило, а потом внезапно удалось подписать Робиньо. Нужно было постараться, чтобы это произошло. Я знал тогдашнего тренера «Реала» Бернда Шустера и говорил с ним по телефону, спрашивал, есть ли шанс позволить Робиньо поговорить с нами.

Это был сумасшедший день, они даже делали предложение Лионелю Месси и всё такое. Что до Робиньо, то, возможно, есть доля правды в слухах о том, что он думал, что переходит в «Манчестер Юнайтед». Он, конечно, узнал меня в аэропорту, но, наверное, ожидал увидеть сэра Алекса Фергюсона!» - сказал Хьюз в подкасте William Hill and Footy Accumulators.