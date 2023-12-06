Шутка дня: Магуайр стал «царём зверей»

Телеграм-канал «Самый Бодрый» на своей странице разместил шуточное видео на тему того, что Гарри Магуайр стал лучшим игроком месяца в АПЛ и добавил подпись:

«Магуайр, когда стал игроком месяца в АПЛ».

Гарри Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед». Команда после 14 туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «МЮ» набрал 24 балла, одержав восемь побед и потерпев шесть поражений со старта сезона.

Сегодня, 6 декабря, состоятся матчи 15-го тура АПЛ. Не пропустите бесплатную трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси» на нашем спортивном портале.