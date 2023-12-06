​Назван вратарь, который может заменить Онана в «Манчестер Юнайтед»

Андре Онана не лучшим образом выступает в рамке ворот «Манчестер Юнайтед», и, если верить слухам, клуб думает о возможном подписании нового голкипера. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, в шорт-листе «красных дьяволов» находится Диогу Кошта из «Порту».

Стоит сказать, что слухи ранее уже связывали 24-летнего Кошту с «Манчестер Юнайтед». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают вратаря в 45 миллионов евро.

В среду «Манчестер Юнайтед», занимающий седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, проведёт домашний матч против «Челси». Не пропустите текстовую трансляцию.