Магуайр стал лучшим игроком АПЛ в ноябре

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги по итогам ноября.

В минувшем месяце 30-летний игрок принял участие в трех матчах АПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Стоит отметить, во всех матчах «Манчестер Юнайтед» одержал победу, не пропустив при этом не одного мяча.

Сегодня, 6 декабря, «красные дьяволы» встретятся с «Челси» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Старт поединка запланирован на 23:15 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в АПЛ, набрав 24 очка.