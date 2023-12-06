«Брайтон» вновь включился в борьбу за Валентина Барко

Руководство «Брайтона» вновь включилось в борьбу за защитника «Боки Хуниорс» Валентина Барко.

По информации журналиста Аугусто Сезара, «чайки» готовы выплатить отступные за молодого аргентинца в размере десяти миллионов долларов. Ранее Барко прекратил переговоры с зарубежными клубами из-за выступления в Кубке Либертадорес.

В нынешнем сезоне в 32 матчах в рамках всех турниров забил один гол при четырёх результативных передачах. Его контракт с «Бока Хуниорс» рассчитан до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в десять миллионов евро.