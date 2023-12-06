Стало известно, почему «Ювентус» не хочет подписывать Санчо

«Ювентус» может отказаться от подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо.

По данным Tuttosport, в туринском клубе считают, что приглашение Санчо обойдется им слишком дорого, учитывая тот факт, что на зимнее трансферное окно выделен ограниченный бюджет.

Ранее сообщалось, что вместо Санчо «Ювентус» рассматривает вариант подписания игрока «Сассуоло» Доменико Берарди.

Действующий трудовой договор 23-летнего Санчо с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость английского футболиста в 32 миллиона евро.