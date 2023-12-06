Палмер: «Челси» нужно побеждать в каждом матче, чтобы попасть в топ-4

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о текущем положении команды в турнирной таблице чемпионата Англии.

— Нам нужно выигрывать игру за игрой. В декабре у нас будет много матчей, в которых, надеюсь, мы одержим несколько побед, а затем в новом году продолжим это делать и попадем в четверку лучших, — приводит слова Палмера официальный сайт лондонского клуба.

После 14 туров «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 19 очков.

Сегодня, 6 декабря, подопечные Маурисио Почеттино на выезде встретятся с «Манчестер Юнайтед». Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult, которая стартует в 23:15 по мск.