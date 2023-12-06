Палмер рассказал, почему покинул «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил на вопрос, почему принял решение покинуть «Манчестер Сити» и перебраться в Лондон.

«Я чувствовал, что готов играть каждую неделю, но в «Манчестер Сити» у меня не было такой возможности. Было сложно уехать из Манчестера, но моя хорошая игра помогла мне. Если бы я здесь не играл или играл мало, то я бы задумался, что происходит. Но, честно говоря, здесь мне все очень нравится», — приводит слова Палмера официальный сайт «синих».

В составе «Челси» хавбек появился на поле в 13 матчах во всех турнирах, в которых четыре раза смог отправить мяч в сетку ворот соперников и записать в свою копилку четыре ассиста.