Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Палмер рассказал, почему покинул «Манчестер Сити»

06 Декабря 2023 • 17:53 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
1 4.50 X 4.30 2 1.72
Через 4 ч. 20 мин.

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил на вопрос, почему принял решение покинуть «Манчестер Сити» и перебраться в Лондон.

«Я чувствовал, что готов играть каждую неделю, но в «Манчестер Сити» у меня не было такой возможности. Было сложно уехать из Манчестера, но моя хорошая игра помогла мне. Если бы я здесь не играл или играл мало, то я бы задумался, что происходит. Но, честно говоря, здесь мне все очень нравится», — приводит слова Палмера официальный сайт «синих».

В составе «Челси» хавбек появился на поле в 13 матчах во всех турнирах, в которых четыре раза смог отправить мяч в сетку ворот соперников и записать в свою копилку четыре ассиста.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Коул Палмер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
16:32
Травма Доку оказалась несерьёзной
15:50
«Астон Вилла» повесила космический ценник на Дугласа Луиса, чтобы отпугнуть «Арсенал»
12:56
«Манчестер Сити» не проиграет «Астон Вилле». Клиент PARI поставил на это 500 000 рублей
03:22
Уокер: «Моя работа в «Манчестер Сити» не завершена, хочу выиграть четвёртый титул АПЛ подряд»
02:59
Уокер: «Мы были не так плохи в матче с «Тоттенхэмом»
02:09
Астон Вилла - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
05 Декабря
22:00
Артета: «Меня не воодушевляют осечки «Манчестер Сити»
20:40
Ленгле интересен «Баварии»
16:42
Прогноз и ставка на матч Астон Вилла — Манчестер Сити АПЛ — 6 декабря 2023
16:08
Дуглас Луис: «Я польщён слухами в прессе, но полностью сконцентрирован на «Астон Вилле»
15:58
Гвардиола: «Стоунс будет готов сыграть с «Астон Виллой»
15:51
Гвардиола: «Я чувствую, что мы снова выиграем АПЛ»
13:59
«Ювентус» готов арендовать Филлипса только при одном условии
03:39
Гвардиол – о матче против «Астон Виллы»: «Будет непросто, но мы верим в свои качества»
01:01
Гвардиол: «Мы должны перестать пропускать голы в каждом матче»
00:41
Арбитр матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» не будет отстранён за свою ошибку
04 Декабря
21:24
Холанн – лидер топ-5 лиг по упущенным явным голевым моментам 1
16:02
«Реал» в курсе, что Холанн мечтает о переезде на «Сантьяго Бернабеу»
13:07
Доку получил травму, скоро станет известно, как долго бельгиец пробудет в лазарете
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
06.12.23 в 22:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
7.40 6.00 1.34
Видео
06.12.23 в 22:30
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.95 3.60 3.85
Видео
06.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.62 4.40 4.90
Видео
06.12.23 в 22:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут Борнмут
1.88 3.70 4.10
Видео
06.12.23 в 23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
2.16 3.70 3.15
Видео
06.12.23 в 23:15
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.10 0.00 0.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
18:45 · Англия. Премьер-лига
Шутка дня: Магуайр стал «царём зверей»
18:38 · Англия. Премьер-лига
​Назван вратарь, который может заменить Онана в «Манчестер Юнайтед»
18:33 · Англия. Премьер-лига
Магуайр стал лучшим игроком АПЛ в ноябре
18:31 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» вновь включился в борьбу за Валентина Барко
18:20 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Ювентус» не хочет подписывать Санчо
18:09 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Челси» нужно побеждать в каждом матче, чтобы попасть в топ-4
17:53 · Англия. Премьер-лига
Палмер рассказал, почему покинул «Манчестер Сити»
17:48 · Англия. Премьер-лига
Салах может покинуть «Ливерпуль» в 2024 году слухи
17:18 · Англия. Премьер-лига
​4 топ-клуба интересуются Тюрамом из «Ниццы»
16:55 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыта трансферная цель «Манчестер Юнайтед» слухи
16:50 · Англия. Премьер-лига
​Варан может перейти в клуб Лиги 1 слухи
16:32 · Англия. Премьер-лига
Травма Доку оказалась несерьёзной
16:11 · Англия. Премьер-лига
Антони: «Этот сезон пока складывается далеко не так, как мы этого хотели»
16:06 · Англия. Премьер-лига
​Антони назвал двух ближайших друзей в «Манчестер Юнайтед»
16:05 · Англия. Премьер-лига
Антони: «Я рос, восхищаясь Криштиану Роналду»
Все новости
Рекомендуем