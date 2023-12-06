Нападающий Мохамед Салах может уйти из «Ливерпуля» в 2024 году. Как сообщает TodoFichajes, египетского футболиста привлекает вариант с переездом в лигу Саудовской Аравии. Сумма трансфера Салаха в один из саудовских клубов может составить около 70 миллионов евро.

Действующий контракт связывает Салаха с «Ливерпулем» до конца сезона 2024/2025. Учитывая ситуацию, мерсисайдскому клубу будет выгоднее продать игрока в следующем году, чтобы не потерять через год бесплатно.

Мохамеду Салаху 31 год. В нынешнем сезоне египтянин провёл за «Ливерпуль» 20 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь голевых передач на партнёров.