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Салах может покинуть «Ливерпуль» в 2024 году слухи

06 Декабря 2023 • 17:48 Комментировать

Нападающий Мохамед Салах может уйти из «Ливерпуля» в 2024 году. Как сообщает TodoFichajes, египетского футболиста привлекает вариант с переездом в лигу Саудовской Аравии. Сумма трансфера Салаха в один из саудовских клубов может составить около 70 миллионов евро.

Действующий контракт связывает Салаха с «Ливерпулем» до конца сезона 2024/2025. Учитывая ситуацию, мерсисайдскому клубу будет выгоднее продать игрока в следующем году, чтобы не потерять через год бесплатно.

Мохамеду Салаху 31 год. В нынешнем сезоне египтянин провёл за «Ливерпуль» 20 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь голевых передач на партнёров.

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Ливерпуль Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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