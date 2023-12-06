​4 топ-клуба интересуются Тюрамом из «Ниццы»

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам остаётся на радарах европейских грандов. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, 22-летний Тюрам интересен «Ювентусу», «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Манчестер Сити».

Тюраму 22 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 40 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Кефрен Тюрам провёл 12 матчей. Результативными действиями футболист не отмечался.

Отметим, что весной 2023 года Тюрам дебютировал за национальную сборную Франции. На последний сбор в ноябре Кефрен тоже вызывался, но не играл.