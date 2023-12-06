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​Раскрыта трансферная цель «Манчестер Юнайтед» слухи

06 Декабря 2023 • 16:55 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» думает об усилении оборонительной линии. Как сообщает TodoFichajes, целью «красных дьяволов» является центральный защитник «Байера» Джонатан Та.

Отмечается, что рыночная стоимость 27-летнего Та составляет около 30 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить эту сумму, считая, что защитник станет хорошим дополнением для команды.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В среду команда Эрика тен Хага сыграет против «Челси» на своём поле. Не пропустите текстовую трансляцию.

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