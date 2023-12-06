«Манчестер Сити» обследовал своего вингера Жереми Доку после травмы, которую бельгиец получил в поединке с лондонским «Тоттенхэмом» в последнем туре Английской премьер-лиги.

По информации от HLN Sport, травма Доку оказалась несерьёзной. Тем не менее, футболисту придётся пропустить некоторое время в качестве меры предосторожности. Пока неизвестно, когда именно Жереми вернётся на поле.

Напомним, Доку стал одним из главных открытий первой половины сезона в английском чемпионате. 21-летний вингер в 11 поединках Премьер-лиги записал на свой актив 2 гола и 5 результативных передач.