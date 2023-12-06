Антони: «Этот сезон пока складывается далеко не так, как мы этого хотели»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони выразил разочарование результатами своей команды в нынешнем сезоне.

«Этот сезон пока складывается далеко не так, как мы этого хотели. Команда выступает нестабильно. Мы потеряли многих игроков из-за травм. Они являлись очень важной частью системы Эрика тен Хага. С возвращением части состава мы обязательно станем лучше. Результаты пойдут на поправку», – сказал Антони в беседе с United Stand.

Антони в этом сезоне провёл 10 матчей в Английской премьер-лиге, в которых не смог отметиться ни одним результативным действием. Руководство манкунианцев полтора года назад выложило за бразильца 95 миллионов евро.