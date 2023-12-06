​Антони назвал двух ближайших друзей в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони ответил на вопрос, кто из футболистов команды являются его ближайшими друзьями.

«Каземиро и Диогу Далот» - ответил Антони The United Stand.

«Манчестер Юнайтед» в среду вечером проведёт матч Английской премьер-лиги против «Челси». Следить за развитием событий на поле «Олд Траффорд» можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается лишь на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Последний матч команда Эрика тен Хага проиграла – «Ньюкаслу».