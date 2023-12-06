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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Антони назвал двух ближайших друзей в «Манчестер Юнайтед»

06 Декабря 2023 • 16:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
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Через 5 ч. 52 мин.

Бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони ответил на вопрос, кто из футболистов команды являются его ближайшими друзьями.

«Каземиро и Диогу Далот» - ответил Антони The United Stand.

«Манчестер Юнайтед» в среду вечером проведёт матч Английской премьер-лиги против «Челси». Следить за развитием событий на поле «Олд Траффорд» можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.  

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается лишь на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Последний матч команда Эрика тен Хага проиграла – «Ньюкаслу».

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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