Антони: «Я рос, восхищаясь Криштиану Роналду»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони рассказал о том, на какого футболиста равнялся в детстве. Бразильский футболист назвал имя Криштиану Роналду, с которым в прошлом сезоне успел поиграть вместе за одну команду.

«Я рос, восхищаясь Криштиану Роналду. Этот парень – настоящий феномен. Моя мечта воплотилась в реальность, когда я начал играть с Криштиану в одной команде», – цитирует Антони United Stand.

Антони поиграл с Роналду за «Манчестер Юнайтед» около трёх месяцев, после чего руководство разорвало с португальцем контракт из-за скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, за Антони «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года заплатил 95 миллионов евро.