​Антони: «Когда я встретил Роналду, моя мечта сбылась»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони вспомнил о своей встрече со звёздным Криштиану Роналду.

«Я вырос, восхищаясь Криштиану Роналду. Этот парень – феномен! Когда я встретил его, моя мечта сбылась», - сказал Антони The United Stand.

Стоит сказать, что Антони и Криштиану Роналду были одноклубниками недолго. Бразилец перебрался в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2022 года, а португалец покинул клуб в ноябре того же года.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В среду команда Эрика тен Хага проведёт домашний матч против «Челси». Не пропустите текстовую трансляцию.