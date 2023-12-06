Тен Хаг: «Челси»? «Очень хорошая команда, которая комфортно чувствует себя с мячом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с «Челси» в Английской премьер-лиге, который состоится сегодня вечером на «Олд Траффорд».

«Челси»? «Очень хорошая команда, которая комфортно чувствует себя с мячом. Учитывая это, нам нужно хорошо защищаться. При этом мы хотим доминировать в матче. Это не зависит от соперника», – сказал тен Хаг в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

«Челси» уже более 10 лет не может обыграть «Манчестер Юнайтед» на выезде. Последняя победа «синих» на «Олд Траффорд» датируется весной 2013 года, когда единственный гол в матче забил Хуан Мата.