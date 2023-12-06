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«Астон Вилла» повесила космический ценник на Дугласа Луиса, чтобы отпугнуть «Арсенал»

06 Декабря 2023 • 15:50 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
1 4.50 X 4.30 2 1.72
Через 5 ч. 55 мин.

«Астон Вилла» повесила космический ценник на своего полузащитника Дугласа Луиса, которого в январе хочет приобрести лондонский «Арсенал». По информации от Football Transfers, бирмингемцы продадут бразильского футболиста только за 127 миллионов евро.

Таким образом команда Унаи Эмери хочет отпугнуть «Арсенал», который имеет серьёзные планы на игрока. «Канониры» должны понять, что им не удастся оформить трансфер Луиса в январское окно.

Вероятно, «Арсеналу» придётся обратить внимание на других полузащитников, которые будут доступны для трансфера в январе. Дуглас Луис недавно заявил, что польщён слухами о «Арсенале», но сфокусирован на выступлениях за «Астон Виллу».

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