Антони: «Я слышу критику от экс-игроков «Манчестер Юнайтед», которые без причины выражают своё мнение»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони разочарован критикой, которую получает от бывших игроков клуба.

«Я слышу критику от экс-игроков «Манчестер Юнайтед», которые без причины выражают своё мнение и влияют на тысячи болельщиков. Иногда это происходит даже тогда, когда я не играю. Я никогда не слышал от них конструктивной критики, которая помогла бы мне стать лучше. Весь этот «цифровой суд» разрушает жизни: всё вырывается из контекста, а правда больше не имеет значения», – цитирует Антони United Stand.

Напомним, за 10 матчей Антони не отметился ни одним результативным действием в этом розыгрыше АПЛ.