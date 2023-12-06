​Хавбек «Вильярреала» Баэна интересен двум клубам АПЛ

Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна в обозримом будущем может оказаться в Английской премьер-лиге. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, интерес к 22-летнему футболисту проявляют лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл».

В 19 официальных матчах нынешнего сезона Баэна отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают испанца в 20 миллионов евро.

Стоит сказать, что ранее слухи связывали Алекса Баэну с «Барселоной».

«Вильярреал» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.