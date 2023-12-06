Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Хавбек «Вильярреала» Баэна интересен двум клубам АПЛ

06 Декабря 2023 • 15:20 Комментировать

Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна в обозримом будущем может оказаться в Английской премьер-лиге. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, интерес к 22-летнему футболисту проявляют лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл».

В 19 официальных матчах нынешнего сезона Баэна отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают испанца в 20 миллионов евро.

Стоит сказать, что ранее слухи связывали Алекса Баэну с «Барселоной».

«Вильярреал» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вильярреал Арсенал Лондон Алекс Баэна ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
06.12.23 в 22:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
7.40 6.00 1.34
Видео
06.12.23 в 22:30
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.95 3.60 3.85
Видео
06.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.62 4.40 4.90
Видео
06.12.23 в 22:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут Борнмут
1.88 3.70 4.10
Видео
06.12.23 в 23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
2.16 3.70 3.15
Видео
06.12.23 в 23:15
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.10 0.00 0.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» повесила космический ценник на Дугласа Луиса, чтобы отпугнуть «Арсенал»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Антони: «Я слышу критику от экс-игроков «Манчестер Юнайтед», которые без причины выражают своё мнение»
15:40 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с вратарём официально
15:20 · Англия. Премьер-лига
​Хавбек «Вильярреала» Баэна интересен двум клубам АПЛ
15:08 · Англия. Премьер-лига
Нагучев предположил, как может сложиться матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» составит конкуренцию «Тоттенхэму» в борьбе за Илинга
14:49 · Англия. Чемпионшип
Фирпо: «Куман доверил мне опекать Мбаппе в матче с «ПСЖ», я провёл лучшую игру в карьере»
14:39 · Англия. Премьер-лига
​Хау высказался о сроках восстановления вратаря Поупа
14:36 · Англия. Премьер-лига
​У тренера «Ньюкасла» спросили о возможном подписании де Хеа
14:31 · Англия. Премьер-лига
Антони: «Я пропустил предсезонку, теперь пытаюсь догнать своих партнёров по уровню подготовки»
14:28 · Англия. Премьер-лига
​Отаменди рассказал о звонке Гвардиолы после чемпионата мира
14:21 · Англия. Премьер-лига
Палмер — о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Надеюсь, сыграю и забью несколько голов»
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с игроком, которого купит в случае продажи Санчо
13:01 · Англия. Премьер-лига
Томиясу: «Мне надоело быть травмированным, но я верю, что это возможность стать сильнее»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Критика Марсьяля? Он провёл отличный матч против «Эвертона»
Все новости
Рекомендуем