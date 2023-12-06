Нагучев предположил, как может сложиться матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Известный комментатор Роман Нагучев поделился ожиданиями от матча 15-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» примет на своём поле «Челси».

Нагучев назвал предстоящее противостояние большой игрой, предположив, что в ней соперники смогут забить минимум четыре мяча.

«Раньше это была битва за чемпионство, а теперь у команд другие приоритеты в АПЛ. Из-за домашнего статуса встречи, возможно, она сложится для «Манчестер Юнайтед» несколько лучше, чем предыдущая с «Ньюкаслом». Тотал больше 3,5. Скорее всего, забьют обе команды», — приводит слова Нагучева Vprognoze.ru.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится сегодня, 6 декабря. Начало этой игры запланировано на 23:15 по московскому времени. Отметим, что на данный момент манкунианцы опережают лондонскую команду в турнирной таблице АПЛ на пять очков.