Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нагучев предположил, как может сложиться матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

06 Декабря 2023 • 15:08 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
1 2.90 X 3.65 2 2.40
Через 7 ч. 24 мин.

Известный комментатор Роман Нагучев поделился ожиданиями от матча 15-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» примет на своём поле «Челси».

Нагучев назвал предстоящее противостояние большой игрой, предположив, что в ней соперники смогут забить минимум четыре мяча.

«Раньше это была битва за чемпионство, а теперь у команд другие приоритеты в АПЛ. Из-за домашнего статуса встречи, возможно, она сложится для «Манчестер Юнайтед» несколько лучше, чем предыдущая с «Ньюкаслом». Тотал больше 3,5. Скорее всего, забьют обе команды», — приводит слова Нагучева Vprognoze.ru.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится сегодня, 6 декабря. Начало этой игры запланировано на 23:15 по московскому времени. Отметим, что на данный момент манкунианцы опережают лондонскую команду в турнирной таблице АПЛ на пять очков.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Роман Нагучев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
15:08
Нагучев предположил, как может сложиться матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»
14:31
Антони: «Я пропустил предсезонку, теперь пытаюсь догнать своих партнёров по уровню подготовки»
14:21
Палмер — о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Надеюсь, сыграю и забью несколько голов»
14:18
«Манчестер Юнайтед» определился с игроком, которого купит в случае продажи Санчо
13:09
Клиенты PARI ставят на «Челси» против «Манчестер Юнайтед» в 15-м туре АПЛ
12:42
Почеттино: «На командном собрании мы обсудили ситуацию с жёлтыми карточками»
11:39
Почеттино: «Культура «Челси» пропитана победами, зачем нам её менять?»
02:13
Тен Хаг: «Уверен, мы достигнем целей – мой послужной список говорит сам за себя» 1
02:11
Манчестер Юнайтед - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:59
Почеттино: «Я получаю критику в социальных сетях, по электронной почте, в звонках»
00:40
​«Челси» показал список травмированных – там 9 игроков
05 Декабря
23:39
«Манчестер Юнайтед» планирует предложить новый контракт восходящей звезде
23:32
​Канчельскис дал прогноз на счёт матча «Манчестер Юнайтед» - «Челси»
20:10
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед – Челси чемпионата Англии – 6 декабря 2023
16:52
Актуальный прогноз и ставка на матч Манчестер Юнайтед - Челси АПЛ — 6 декабря 2023
16:41
Тен Хаг: «В раздевалке каждой команды есть недовольные игроки»
16:35
Почеттино: «Нам приходится справляться с неожиданными травмами, это проблема»
16:30
Почеттино: «Тен Хаг – фантастический тренер»
16:24
Почеттино ответил, счастлив ли он, что не возглавил «Манчестер Юнайтед»
16:18
Почеттино: «Не могу сказать, что сейчас хороший момент для выезда на «Олд Траффорд»
15:23
Дзола: «Осимхен способен многое изменить в «Челси»
15:10
«Манчестер Юнайтед» ввёл санкции против четырёх журналистов
15:02
Дзола: «Думаю, Почеттино – идеальный тренер для «Челси»
14:44
Варан хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»
13:01
Колвилл: «Галлахер после удаления повёл себя как лидер в раздевалке»
12:55
Игроки «Манчестер Юнайтед» сомневались в некоторых трансферах тен Хага
11:44
Полузащитник «Копенгагена» интересен ряду топ-клубов
11:32
Агент Кайседо: «Перед трансфером в «Челси» Мойсеса хотели перехватить «Арсенал» и «Ливерпуль»
11:26
Ван де Бек лично предложил свои услуги «Барселоне»
10:55
Мерсон сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси»
03:55
Клуб Серии А нацелился на форварда «Челси» Брою
03:27
Каррагер: «Сейчас Рэшфорд напоминает мне Марсьяля – это худшее, что можно о нём сказать»
04 Декабря
23:58
Матич: «Погба и Санчо постоянно опаздывали на тренировки, в «Челси» таких проблем не было ни у кого»
23:45
Бёли планировал назначить нидерландского тренера, прежде чем договорился с Почеттино 1
22:23
Лидеры «Манчестер Юнайтед» высказали претензии тен Хагу
16:56
​Рой Кин раскритиковал Рэшфорда
16:27
Романо: «Челси» не связывался с «Наполи» по трансферу Хвичи»
15:45
Интерес «Ньюкасла» к Гирасси становится всё более конкретным, но Серу хочет и другой клуб из АПЛ
15:39
Невилл: «Я устал от «Манчестер Юнайтед», это самая грустная критика, которую можно сделать»
14:09
Мудрик: «Я чувствую, как фанаты «Челси» радуются, когда я получаю мяч»
12:15
Санчо считает, что может остаться в «Манчестер Юнайтед» только при одном условии
12:05
Галлахер: «Хочу попросить прощения за красную карточку» 1
03 Декабря
15:36
Ширер: «Защитники «Манчестер Юнайтед» совсем не получают помощи от Гарначо и Рэшфорда»
13:42
Ван де Бек интересен трём клубам
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
06.12.23 в 22:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
7.40 6.00 1.34
Видео
06.12.23 в 22:30
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.95 3.60 3.85
Видео
06.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.62 4.40 4.90
Видео
06.12.23 в 22:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут Борнмут
1.88 3.70 4.10
Видео
06.12.23 в 23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
2.16 3.70 3.15
Видео
06.12.23 в 23:15
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.10 0.00 0.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
15:43 · Англия. Премьер-лига
Антони: «Я слышу критику от экс-игроков «Манчестер Юнайтед», которые без причины выражают своё мнение»
15:40 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с вратарём официально
15:20 · Англия. Премьер-лига
​Хавбек «Вильярреала» Баэна интересен двум клубам АПЛ
15:08 · Англия. Премьер-лига
Нагучев предположил, как может сложиться матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» составит конкуренцию «Тоттенхэму» в борьбе за Илинга
14:49 · Англия. Чемпионшип
Фирпо: «Куман доверил мне опекать Мбаппе в матче с «ПСЖ», я провёл лучшую игру в карьере»
14:39 · Англия. Премьер-лига
​Хау высказался о сроках восстановления вратаря Поупа
14:36 · Англия. Премьер-лига
​У тренера «Ньюкасла» спросили о возможном подписании де Хеа
14:31 · Англия. Премьер-лига
Антони: «Я пропустил предсезонку, теперь пытаюсь догнать своих партнёров по уровню подготовки»
14:28 · Англия. Премьер-лига
​Отаменди рассказал о звонке Гвардиолы после чемпионата мира
14:21 · Англия. Премьер-лига
Палмер — о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Надеюсь, сыграю и забью несколько голов»
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с игроком, которого купит в случае продажи Санчо
13:01 · Англия. Премьер-лига
Томиясу: «Мне надоело быть травмированным, но я верю, что это возможность стать сильнее»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Критика Марсьяля? Он провёл отличный матч против «Эвертона»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Хаверц сыграл лучший матч за «Арсенал»
Все новости
Рекомендуем