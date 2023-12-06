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​Хау высказался о сроках восстановления вратаря Поупа

06 Декабря 2023 • 14:39 Комментировать
Эвертон
...
Ньюкасл
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07.12 22:30

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау в ходе общения с журналистами сказал несколько слов о травме плеча, которую получил вратарь Ник Поуп. Специалист подтвердил, что восстановление футболиста займёт долгое время.

«Поуп провёл несколько консультаций со специалистами. Я жду окончательных новостей. Его прооперируют, а восстановление займёт около четырёх месяцев. Мы опасались худшего. До травмы Поуп находился в лучшей форме с момента своего перехода в клуб», - сказал Хау на пресс-конференции.

Ближайший матч «Ньюкасл» проведёт 7 декабря – против «Эвертона» на выезде.  

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Евро-Футбол.Ру,
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