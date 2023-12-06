​У тренера «Ньюкасла» спросили о возможном подписании де Хеа

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос, может ли клуб подписать известного голкипера Давида де Хеа.

Как известно, из-за травмы плеча «Ньюкасл» надолго потерял Ника Поупа. Давид де Хеа с лета пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».

«Мы не делали никаких запросов, несмотря на информацию из прессы. Мы действительно верим в Мартина Дубравку – я всегда был о нём высокого мнения. Мартин – вратарь высокого уровня», - сказал Хау журналистам.

На текущий момент «Ньюкасл» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В четверг команда Эдди Хау проведёт гостевой матч против «Эвертона».