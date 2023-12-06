Антони: «Я пропустил предсезонку, теперь пытаюсь догнать своих партнёров по уровню подготовки»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони нашёл оправдание своим неудачным выступлениям в нынешнем сезоне. Напомним, бразилец в 10 матчах этого розыгрыша Премьер-лиги не отметился ни одним результативным действием.

«В Премьер-лиге матчи требуют особую концентрацию как в физическом, так и в ментальном плане. Именно поэтому очень важно хорошо провести предсезонную подготовку. Я её пропустил, поэтому сейчас участвую в гонке со временем для того, чтобы догнать своих партнёров по уровню подготовки», – цитирует бразильца журналист Фабрицио Романо.

Летом 2022 года «Манчестер Юнайтед» заплатил за Антони 95 миллионов евро амстердамскому «Аяксу».