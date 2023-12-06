​Отаменди рассказал о звонке Гвардиолы после чемпионата мира

Бывший защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди рассказал о звонке Хосепа Гвардиолы после чемпионата мира – 2022. По словам футболиста, тренера удивил менталитет аргентинской команды.

«Пеп Гвардиола звонил мне после чемпионата мира. Он спросил, как нам удалось сохранить этот менталитет после того, как мы упустили преимущество 2:0, и как мы смогли играть в дополнительное время так, как мы играли до этого», - рассказал Отаменди ESPN.

Напомним, что сборная Аргентины в четвертьфинальном матче против Нидерландов упустила перевес в два гола, после чего добилась победы в серии пенальти.