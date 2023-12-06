Палмер — о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Надеюсь, сыграю и забью несколько голов»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился ожиданиями от матча 15-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Я никогда не играл на «Олд Траффорд», так что, надеюсь, сыграю и забью несколько голов!» — цитирует Палмера официальный сайт «Челси».

Также футболист признался, что некоторые члены его семьи, как и друзья, поддерживают «Манчестер Юнайтед», а некоторые являются поклонниками «Манчестер Сити».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится сегодня, 6 декабря. Начало — в 23:15 по московскому времени. Отметим, что прямо сейчас манкунианцы занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии и опережают 10-х лондонцев на пять очков.