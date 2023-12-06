«Манчестер Юнайтед» определился с игроком, которого купит в случае продажи Санчо

«Манчестер Юнайтед» уже нашёл замену своему вингеру Джедону Санчо, который с большой долей вероятности покинет клуб в январе. По информации от Football Transfers, манкунианцы нацелились на Дониэлла Малена из дортмундской «Боруссии».

Нидерландец готов покинуть «шмелей» зимой и отправиться за новым опытом. Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу нравится соотечественник, который проводит уже третий сезон в составе «Боруссии» Дортмунд.

В нынешнем сезоне 24-летний Мален провёл 12 матчей в немецкой Бундеслиге, где записал на свой актив 4 забитых гола. Контракт игрока с «Боруссией» истекает в 2026 году.