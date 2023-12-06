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Томиясу: «Мне надоело быть травмированным, но я верю, что это возможность стать сильнее»

06 Декабря 2023 • 13:01 Комментировать
Астон Вилла
...
Арсенал
09.12 20:30

Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу прокомментировал свою травму, которую получил в субботнем матче с «Вулверхэмптоном». в Английской премьер-лиге. Ранее главный тренер «канониров» Микель Артета намекнул, что результаты обследования травмы оказались неутешительными для японца.

«Мне надоело быть травмированным, но я верю, что это возможность стать сильнее», – написал Томиясу в социальных сетях.

Напомним, Томиясу ранее связывали с трансфером в мюнхенскую «Баварию» в январе. 25-летний японец в нынешнем сезоне успел записать на свой счёт один гол и результативную передачу в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Такэхиро Томиясу

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