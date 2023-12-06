Томиясу: «Мне надоело быть травмированным, но я верю, что это возможность стать сильнее»

Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу прокомментировал свою травму, которую получил в субботнем матче с «Вулверхэмптоном». в Английской премьер-лиге. Ранее главный тренер «канониров» Микель Артета намекнул, что результаты обследования травмы оказались неутешительными для японца.

«Мне надоело быть травмированным, но я верю, что это возможность стать сильнее», – написал Томиясу в социальных сетях.

Напомним, Томиясу ранее связывали с трансфером в мюнхенскую «Баварию» в январе. 25-летний японец в нынешнем сезоне успел записать на свой счёт один гол и результативную передачу в Английской премьер-лиге.