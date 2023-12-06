Тен Хаг: «Критика Марсьяля? Он провёл отличный матч против «Эвертона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг защитил своего нападающего Антони Марсьяля, который после выступления в последних матчах стал объектом критики болельщиков и прессы.

«Критика Марсьяля? Я думаю, что он провёл отличный матч против «Эвертона». Также я считаю, что несправедливо всегда выделять только одного футболиста», – высказался тен Хаг на пресс-конференции.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2015 года, но до сих пор не смог оправдать ожидания болельщиков. В нынешнем сезоне 28-летний француз отметился одним забитым голом в 12 матчах Английской премьер-лиги.