Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Хаверц сыграл лучший матч за «Арсенал»

06 Декабря 2023 • 12:48 Комментировать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил выступление немецкого форварда Кая Хаверца во вчерашнем поединке 15-го тура чемпионата Англии против «Лутона». «Канониры» отпраздновали волевую победу со счетом 4:3.

«Хаверц и Жезус разноплановые игроки, которые дополняют друг друга. Прошедший матч с «Лутоном» - лучшее выступление Кая за «Арсенал». Он играет все лучше и лучше», - цитирует испанского тренера Metro.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Хаверц сыграл 15 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. «Арсенал» является лидером АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Кай Хаверц ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
06.12.23 в 22:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
7.40 6.00 1.34
Видео
06.12.23 в 22:30
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.95 3.60 3.85
Видео
06.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.62 4.40 4.90
Видео
06.12.23 в 22:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут Борнмут
1.88 3.70 4.10
Видео
06.12.23 в 23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
2.16 3.70 3.15
Видео
06.12.23 в 23:15
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.10 0.00 0.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
13:01 · Англия. Премьер-лига
Томиясу: «Мне надоело быть травмированным, но я верю, что это возможность стать сильнее»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Критика Марсьяля? Он провёл отличный матч против «Эвертона»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Хаверц сыграл лучший матч за «Арсенал»
12:42 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «На командном собрании мы обсудили ситуацию с жёлтыми карточками»
11:41 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Марсьяль должен играть в низших лигах»
11:39 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Культура «Челси» пропитана победами, зачем нам её менять?»
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» намерен оформить трансфер Кефрена Тюрама за 35 миллионов евро + бонусы
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Тоттенхэм» нацелились на молодого итальянского защитника
10:57 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готов выложить за Меньяна до 60 миллионов евро 1
10:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола выразил уважение бывшему тренеру «Спартака»
10:24 · Англия. Премьер-лига
Каррагер - Гвардиоле: «Я бы выиграл АПЛ, если бы «Ливерпуль» принадлежал целой стране и обвинялся в 115 нарушениях»
10:18 · Англия. Премьер-лига
Салах или де Брёйне: Жоржиньо выбрал самого опасного соперника
10:02 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» выбрал между Санчо и Берарди
09:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Невилл никогда не выигрывал АПЛ 4 раза подряд, а Каррагер вообще не брал чемпионат»
09:46 · Англия. Премьер-лига
​Прервалась рекордная для «Вулверхэмптона» серия в 21-м веке
Все новости
Рекомендуем