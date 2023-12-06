Артета: «Хаверц сыграл лучший матч за «Арсенал»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил выступление немецкого форварда Кая Хаверца во вчерашнем поединке 15-го тура чемпионата Англии против «Лутона». «Канониры» отпраздновали волевую победу со счетом 4:3.

«Хаверц и Жезус разноплановые игроки, которые дополняют друг друга. Прошедший матч с «Лутоном» - лучшее выступление Кая за «Арсенал». Он играет все лучше и лучше», - цитирует испанского тренера Metro.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Хаверц сыграл 15 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. «Арсенал» является лидером АПЛ.