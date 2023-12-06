Почеттино: «На командном собрании мы обсудили ситуацию с жёлтыми карточками»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о том, как борется с проблемами с дисциплиной в своей команде. Напомним, «пенсионеры» в этом сезоне лидируют в Английской премьер-лиге по количеству жёлтых карточек.

«На командном собрании мы обсудили ситуацию с жёлтыми карточками. Мы перебрали горчичники из-за изменений в правилах. Нам следует быть умнее. Мы получаем очень много глупых жёлтых карточек. Если говорить о Николасе Джексоне, он получил много жёлтых из-за споров с арбитром. Он просил у судьи наказать соперника горчичником, а в итоге сам его получал из-за споров», – сказал Почеттино на пресс-конференции.