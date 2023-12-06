Рой Кин: «Марсьяль должен играть в низших лигах»

Экс-капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин критически высказался об игре нападающего «красных дьяволов» Антони Марсьяля.

«Он изредка может забить, поэтому его до сих пор прощают. В каждом матче у него много ужасных потерь мяча. С таким футболом ему нужно играть в низших дивизионах», - передает слова ирландца Metro.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 28-летний Марсьль провел 12 матчей и забил всего один гол. Срок действующего контракта между французом и «красными дьяволами» рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.