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Рой Кин: «Марсьяль должен играть в низших лигах»

06 Декабря 2023 • 11:41 Комментировать

Экс-капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин критически высказался об игре нападающего «красных дьяволов» Антони Марсьяля.

«Он изредка может забить, поэтому его до сих пор прощают. В каждом матче у него много ужасных потерь мяча. С таким футболом ему нужно играть в низших дивизионах», - передает слова ирландца Metro.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 28-летний Марсьль провел 12 матчей и забил всего один гол. Срок действующего контракта между французом и «красными дьяволами» рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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